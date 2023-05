Piloto da Motocruzeiro Racing Academy quinto classificado no VF Timing

Martim Vaz representou, no passado fim-de-semana, a Motocruzeiro Racing Academy no VF Timing, no Circuito Karts de As Pontes, em Espanha.

O jovem piloto, de apenas sete anos, competiu em minimotos e conseguiu um terceiro lugar nos treinos cronometrados, realizados no sábado.

No dia seguinte, Martim Vaz sofreu uma queda nos treinos cronometrados que o obrigou a sair de pista. Na corrida, o piloto conseguiu a quinta posição no quinto lugar.

O VF Timing contou com 82 pilotos da Galiza, Astúrias, Castela e Leão e Portugal, nas categorias de Minivelocidade, Supermoto, Pitmotard, Minimotos e GP Sport.

No próximo fim-de-semana, Martim Vaz participa na segunda prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, no Bombarral.