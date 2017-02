Pioneiros colados à liderança

Os Pioneiros de Bragança não descolam da liderança. Os brigantinos venceram o Sp.Moncorvo por duas bolas a zero com golos de Diogo e Flávio Xavier e soma agora 18 pontos. Quanto ao Sp.Moncorvo desceu para o quarto lugar com 15 pontos.

No dérbi da terra quente, o Vale Madeiro levou de vencida o Futsal Mirandela. 0-3 foi o resultado final. O Vale Madeiro é segundo classificado com 17 pontos, menos um que o líder.

Quanto ao Freixo segue no terceiro lugar com 16 pontos após o triunfo por 1-3 frente ao Sant Cristo.

Na próxima jornada, marcada para sexta-feira, o Freixo recebe os Pioneiros de Bragança e o Vale Madeiro joga em casa com o Sp.Moncorvo. A jornada fica completa no sábado com o Santo Cristo – Futsal Mirandela.