Portugal testa-se em Bragança

A Equipa das Quinas perdeu por 2-4 numa partida em que chegou a estar em vantagem com um golo de Beto. Mas os espanhóis chegaram à igualdade ainda no decorrer da primeira metade através de Álvaro Álvarez.

A Espanha viria a confirmar o triunfo nos últimos 20 minutos com Juan Camacho, que bisou, e Javier Rubio. Aos 40’, José Daniel reduziu para 2-4, resultado final do encontro.

Para José Luís Mendes, selecionador nacional, os “erros individuais” o desfecho do encontro. “Já sabíamos que o teste não seria fácil. O que ditou este resultado não foram questões de organização mas sim pormenores, erros individuais”.

Este é o primeiro jogo internacional da época dos sub-21 o segundo está marcado para esta terça-feira, em Vila Flor.

O facto de o distrito de Bragança receber jogos das selecções nacionais contribuiu para “o aumento do número de praticantes de futsal no distrito”, acredita António Ramos. O presidente da A.F.B adiantou que em breve a selecção nacional vaio regressar a Bragança.