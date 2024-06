“Enquanto houver laços há abraços”

Cátia Silva é mãe da pequena Benedita, de seis anos. Em Novembro, junto com a criança, o marido e outra filha mais nova, mudou-se de Mirandela para Bragança e viu a mais velha perder todas as terapias que frequentava, devido ao Transtorno do Espectro Autista, que lhe foi diagnosticado aos quatro anos.

Em Bragança, Benedita frequenta quatro terapias para conseguir tornar-se mais autónoma e desenvolver-se, a vários níveis, o máximo que for possível, mas, ao contrário do que acontecia em Mirandela, tem que ser tudo custeado pelos pais. Contas feitas, ao fim do mês, é praticamente um ordenado, somando as terapias com a medicação e as fraldas que ainda precisa utilizar.

Algumas portas, mesmo que muito se teime em abri-las, por vezes, fecham-se ou parecem fechadas a sete chaves. Mas desistir não foi opção. Assim, há precisamente um ano, dia 1 de Junho de 2023, pouco tempo antes de a família rumar a Bragança, Cátia Silva, em conjunto com a sogra, criou A Menina do Laço by Benedita. Unindo esforços, produzem laços para o cabelo, para miúdas e graúdas, e vendem-nos para ajudar a pagar as terapias, de forma a que vivam mais desafogados.

A Menina do Laço by Benedita, que está presente no Facebook e no Instagram, onde as encomendas podem ser feitas, nasceu numa época em que a criança ainda tinha terapias por parte do sistema público, mas já havia vários encargos. A ideia foi essa. Ajudar a suportar os outros gastos. Mal sabia Cátia Silva que não tardavam em vir muitos mais, com a vinda para Bragança.