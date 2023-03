Rui Muga e Sílvia Pereira vencem primeira prova do Campeonato Distrital de Trail

Começou, no domingo, em Vila Flor, o Campeonato Distrital de Trail da Associação de Atletismo de Bragança. O II Trail F´Liz contou com 70 atletas e a primeira de quatro provas em calendário.

Rui Muga somou mais um triunfo. O atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros bateu toda a concorrência e venceu o Trail Longo, terminando o percurso de 22 quilómetros em 1:39:11 horas.

Este foi um bom ensaio para Muga, que se prepara para o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha, agendado para o dia 30 de Abril, em Castro Daire. Ser tricampeão nacional é o objectivo do atleta natural de Mogadouro.

O pódio do Trail Longo, em Vila Flor, no que diz respeito ao sector masculino, ficou completo com José Carvalho (C.A. Macedo de Cavaleiros) no segundo lugar e Vítor Costa (AD Amarante Trail Running) no terceiro.

Em femininos, Sílvia Pereira, atleta do Train Hard Team, foi a grande vencedora com o tempo de 2:00:26 horas. Na segunda posição ficou a brigantina Lucinda Moreiras (C.A. Macedo de Cavaleiros) e Júlia Conceição (FC Penafiel) terminou no terceiro lugar.

No Trail Curto, de 14 quilómetros, o C.A. Macedo de Cavaleiros também dominou o pódio em masculinos. Carlos Lopes venceu a prova, gastando 58 minutos e 48 segundos, e Daniel Cruz ficou no terceiro posto. Nelson Gomes (Increment) terminou na segunda posição.

No sector feminino, a vitória sorriu a Patrícia Brás do Grupo Mirandela a Correr, Cristina Couto (Ginásio Clube de Bragança) foi segunda classificada e Margarida Ramos (Mirai Q´Abutres Runnig) terceira.

O II Trail F´Liz foi organizado pelo Município de Vila Flor e contou com cerca de 70 atletas.

A segunda etapa Campeonato Distrital de Trail da Associação de Atletismo de Bragança, o Trail Contrabando do Café, está marcada para o dia 23 de Abril na aldeia de Paradela, em Miranda do Douro.