Santo Cristo conquista título distrital

O Santo Cristo só precisava de um empate para conquistar o título distrital, ao contrário do Futsal Mirandela que tinha que obrigatoriamente vencer. E o jogo até começou bem para as locais, que contaram com o apoio em peso dos adeptos. Vera Gil teve nos pés a primeira oportunidade para marcar, mas a bola passou junto ao poste da baliza de Rita.

Irene Favas, um dos esteios da equipa da casa, inaugurou o marcador aos 12 minutos. Um remate rasteiro a acertar em cheio na baliza do Santo Cristo.

Do lado das forasteiras, Andreia, que fez poker, foi uma dor de cabeça para o Futsal Mirandela. A jogadora, que igualou aos 16’, foi a figura do jogo e decisiva no triunfo do Santo Cristo.

Ainda antes do intervalo, Carolina colocou o Santo Cristo em vantagem ao marcar o 1-2.