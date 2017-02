SCM conquista título regional de voleibol

A formação feminina de voleibol do S.C. Mirandela, treinada por Ari Neiva, conquistou, no passado fim-de-semana, o título regional de juvenis.

Um feito conseguido depois do triunfo por 2-3 frente ao Clube Académico de Bragança e a vitória caseira por 3-1 com o Viseu.

A conquista do título regional permite aos mirandelenses participar na Fase Zonal do Campeonato Nacional. Nesta fase o S.C. Mirandela vai integrar a zona norte, onde vai defrontar adversários do Porto, Braga, Guimarães e Viana do Castelo.

O sorteio está marcado para esta terça-feira.