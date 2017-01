S.C.Mirandela regulariza salários de jogadores e funcionários

Recordamos que há uma semana o presidente da direcção, Carlos Correia, confirmou a existência de três meses de salários em atraso.

“Neste momento está tudo regularizado. Está tudo em dia.”, afirmou Carlos Correia em entrevista à rádio Terra Quente.

Os alvinegros atravessam uma fase complicada em termos financeiros e desportivos, mas Carlos Correia garante que a direcção está a fazer tudo para que o Mirandela volte a ter dias melhores.

“O clube está a fazer um sacrifício bastante grande, pois a nível financeiro e desportivo o clube está numa fase menos boa. Esperamos dar a volta por cima e até ao final da temporada alcançar a manutenção no Campeonato de Portugal Prio”.

Com a situação salarial regularizada, com jogadores e funcionários, as atenções voltam-se para a contratação do sucessor de Pedro Monteiro, que poderá acontecer nas próximas horas.

Para já o trabalho da equipa é orientado por Ricardo Chaves, técnico-adjunto. Esta semana a formação da cidade do Tua prepara a recepção ao Ponte da Barca, um jogo a contar para a última jornada da fase regular do Campeonato de Portugal Prio.