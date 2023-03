Selecção distrital de futsal sub-13 da A.F. Bragança inicia amanhã participação no Torneio Inter-associações em Évora

São 22 as selecções que a partir de amanhã e até à próxima terça-feira, dia 4 de Abril, se concentram em Évora no Torneio Inter-associações de futsal masculino sub-13.

A selecção distrital da A.F. Bragança inicia a competição frente à A.F. Vila Real, amanhã, às 09h30, no Pavilhão de Viana do Alentejo.

Pedro Cepeda, seleccionador distrital, não crias expectativas para a prova, pois é a primeira vez que se realiza. “Dado que a primeira vez que existe este escalão, não temos muito conhecimento do nível global e, por isso, não podemos criar grandes expectativas e concentramo-nos apenas em nós”, referiu.

Para o torneio, o técnico convocou 12 jogadores: David Jorge, Martim Camões, Martim Teixeira, Martim Alves e André Martins (Escola Arnaldo Pereira); João Fernandes (Vimioso); Miguel Mariano, Afonso Dinis e Afonso Morais (Alfandeguense); Rafael Neto (Macedense); André Correia e Gabriel Carneiro (GD Torre Dona Chama).

Depois do confronto com a A.F. Vila Real, segue-se o jogo com Viana do Castelo no domingo, dia 2, Angra do Heroísmo na segunda-feira e Guarda na terça-feira, dia 4, o último dia do torneio.