Selecção distrital feminina sub-14 vai jogar a Liga de Prata na fase final do Torneio Inter-associações

A Selecção Distrital sub-14 terminou este domingo, na Guarda, a participação na fase zonal do Torneio Inter-associações (TIA) de Futebol Feminino.

As brigantinas, orientadas por Daniel Branquinho, realizaram dois jogos, empataram (0-) com a selecção da A.F. Guarda e perderam, 3-0, com a A.F. Braga. Os resultados permitiram à A.F. Bragança a qualificação para a Liga de Prata.

“Foi um torneio bastante positivo, seja a nível dos resultados e qualificação, pois subimos uma liga perante a classificação do ano passado. A prestação foi também muito positiva, pois nos dois jogos conseguimos aplicar o que tínhamos treinado, seja nível da organização defensiva e transições”, referiu o seleccionador distrital em declarações ao site da A.F. Bragança.

O Torneio Interassociações sub-14 de futebol feminino - Fase Zonal - arrancou na sexta-feira e terminou este domingo. Em prova estiveram 22 selecções distritais com jogos em sete distritos (Coimbra, Algarve, Viana do Castelo, Castelo Branco, Guarda, Setúbal e Horta).

A A.F. Bragança jogou na Guarda com Braga e a selecção anfitriã. As brigantinas qualificaram-se para a Liga de Prata da fase final da competição, que se vai jogar em Leiria entre os dias 28 e 30 de Abril.

Foto de AF Bragança