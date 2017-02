Selecção distrital sub-17 feminina com expectativas moderadas para o TIA

“Não conhecemos as outras selecções e isso é um ‘handicap’ para nós”. É desta forma que Artur Pereira, seleccionador distrital, aborda as dificuldades que a selecção distrital de futsal feminino poderá sentir no Inter-associações, em Gondomar.

A equipa da A.F.Bragança vai integrar o grupo das congéneres de Vila Real, Castelo Branco, Setúbal e Viseu.

O facto de o campeonato distrital ter um número reduzido de jogos e a diferença de idades entre as atletas não facilitam a selecção de jogadoras. “Dificuldades há sempre. Já se sabe que o nosso campeonato não é o mais competitivo, logo as dificuldades são sempre maiores”, explicou Artur Pereira.

O primeiro jogo da selecção distrital da A.F.Bragança é com Setúbal no dia 25 de Fevereiro.

Antes, no próximo sábado, dia 18, as brigantinas realizam um jogo de treino com a selecção da Guarda, na Mêda.

Em prova no Inter-associações de futsal feminino sub-17, que vai decorrer no Multiusos de Gondomar, vão estar 17 associações distritais e regionais.