Tânia Fernandes e Ilídio Moreiras vencem Corrida à Geada

A vila de Vinhais recebeu, este sábado, a segunda prova do Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de Bragança. A Corrida à Geada, organizada pelo município, vai na quarta edição e contou com cerca de meia centena de atletas, todos do distrito de Bragança.

Ilídio Moreiras, atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros, foi o grande vencedor com o tempo de 36 minutos e 28 segundos.

O pódio ficou completo com Pedro Carneiro, atleta natural de Bragança que representa o G.R. Eirense, no segundo lugar, e Ruben Santarém, do F.C. Vinhais, terminou no terceiro lugar.

Em femininos, Tânia Fernandes, do C.A. Macedo de Cavaleiros, voltou a impor-se na competição. Depois de ter vencido a Corrida São Silvestre de Mirandela, a primeira etapa do distrital, a atleta repetiu o triunfo e lidera a prova. Tânia Fernandes conclui a corrida em 40 minutos e 24 segundos.

Na segunda posição ficou Inês Neto (Ginásio Clube Bragança) e Ana Moreira (A.R. Alfandeguense) foi terceira.