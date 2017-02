Torneio de Encerramento com calendário definido

Em sub-13, os brigantinos integram a série B juntamente com o VB Bispo, GDC Fânzeres, F.C. Porto, Académico FC “A”, APD Galegos, CI Sagres, Olá Mouriz, CH Carvalhos “B” e AA Espinho.

Neste escalão a prova conta com dias séries com dez equipas cada.

Em sub-15, o Clube Académico de Bragança está colocado na série B com o Académico FC “A”, ACD Gulpilhares, CD Póvoa, APD Galegos, AD Penafiel e CI Sagres.

No total são 15 equipas divididas em duas séries, oito na série A e sete na B.

O Torneio de Encerramento em ambos os escalões realiza-se entre os dias 25 de Fevereiro e 18 de Junho. Quanto às finais estão agendadas para os dias 1 e 2 de Julho.