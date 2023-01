Torneio solidário reuniu cerca de 100 crianças

O Grupo Desportivo de Bragança promoveu, no sábado, o 1º Torneio Triangular Solidário dos Reis, nos escalões de petizes e traquinas.

No evento participaram três clubes: Escola Crescer, F.C. Vinhais e o emblema anfitrião, o GDB.

“O objectivo da iniciativa é dar mais minutos de jogo aos escalões de petizes e traquinas, visto que não têm competição, apenas quatro ou cinco encontros por época, e proporcionar-lhes mais um dia com muito futebol e partilha de experiências com outras equipas”, explicou Fernando Silva, coordenador técnico do departamento de formação do GDB.

O torneio serviu ainda para angariar alimentos, brinquedos e roupas para a Cáritas Diocesana Bragança-Miranda.

O triangular proporcionou a prática de futebol a cerca de 100 crianças.

Foto de Diogo Pinto