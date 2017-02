União Piense vence IV Torneio de Natação Cidade de Mirandela

A União Piense subiu ao lugar mais alto do pódio, somou 292 pontos, e recebeu como prémio um estágio de dois dias no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

Logo atrás ficou o Clube de Natação de Valongo com 217 pontos, ficando o pódio completo com o Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas com 197.

No que diz respeito aos clubes transmontanos, a equipa da casa, o S.C. Mirandela não conseguiu chegar ao terceiro posto alcançado no ano passado. Os mirandelenses ficaram-se pela nona posição com 93 pontos à frente do Colégio Luso Internacional do Porto, Flavitus de Chaves, Clube de Natação de Bragança e Santa Marta de Penaguião