Vale do Conde soma triunfo caseiro no nacional de sub-17

A ADSP Vale do Conde quebrou o ciclo de três derrotas consecutivas e venceu, este domingo, a AD Barroselas por 2-1, na penúltima jornada da série 3 da fase de manutenção do Campeonato Nacional sub-17 da II Divisão.

A formação do concelho de Mirandela adiantou-se no marcador aos 15 minutos com um golo de João Tristão, o 1-0 manteve-se até ao intervalo.

Na segunda metade, os forasteiros chegaram à igualdade. Guilherme Silva fez o 1-2 aos 60’. O golo não afectou os jogadores da casa que reagiram com um tento de Tomás Frederico, aos 67’, fechando as conta 2-1 no marcador.

Já em tempo de compensação, aos 90’+4, o Vale do Conde ficou a jogar apenas com dez. Jorge Sapateiro viu vermelho directo.

A formação mirandelense, que já tem a despromoção confirmada, ocupa a última posição com cinco pontos e vai terminar a época fora de portas frente à União FC Almeirim.

