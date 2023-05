Vale do Conde termina nacional de juvenis com empate

A formação de juvenis da ADSP Vale do Conde empatou, 1-1, com a União FC Almeirim, na última jornada do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão.

Os golos só surgiram na segunda metade. Martim Lidónio marcou para a formação de Almeirim aos 66 minutos e David Pinheiro fixou o resultado em 1-1 aos 90’ na marcação de um penálti.

A ADSP Vale do Conde termina a participação no nacional no quinto lugar, penúltimo, da série C com oito pontos.

Nesta segunda fase da competição, manutenção/descida, a formação do concelho de Mirandela somou três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Em dez jornadas, os mirandelenses marcaram 13 golos e sofreram 16.

Foto de ADSP Vale do Conde