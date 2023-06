Vila Flor SC soma e segue no Campeonato Nacional de Futebol de Praia

O Vila Flor SC venceu, esta tarde, o GD Ilha por 3-12, na terceira jornada do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, realizada no Campo de Jogos de Praia do Fontelo, em Viseu.

Fabrício Silva (2), Fabrício Vale (2), Gabriel (2), Hugo Pinto (2), Tiago Oliveira (2), Neto rubricaram os golos da equipa transmontana, que beneficiou ainda de um autogolo do adversário.

A formação orientada por Marco Silva só soma vitórias nesta fase inicial da competição e lidera a série norte com nove pontos.

Na próxima jornada, que se joga a 8 de Junho no Campo de Areia das Caxinas, o Vila Flor SC defronta o Âncora Praia.

Foto de Vila Flor SC