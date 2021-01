Vimioso sofre derrota pesada

Os minhotos começaram cedo a construir a vitória. Com poucos segundos de jogo Mailó começou a construir o caminho para a vitória do Vianense.

A turma da casa foi superior e ainda na primeira metade conseguiu uma vantagem larga face à sua capacidade de finalização. Leandro (8’), Fábio Sequeira (27’), Marcelo (30’) e Óscar Sá (34’) chegaram aos 5-0.

Na segunda metade, Eurico Martins mexeu na equipa, teve mais bola e conseguiu criar dificuldades aos locais, que raramente se aproximaram da baliza dos transmontanos. E foi numa dessas raras ocasiões que o Vianense chegou ao 6-0, fixando o resultado. Diogo Correia marcou de penalti aos 62 minutos.

O Vimioso continua de lanterna na mão, é último classificado, com 3 pontos, e no próximo domingo recebe o líder, o Braga B. Um jogo teoricamente complicado para os vimiosenses.

Quanto ao Vianense segue no sexto lugar com 14 pontos e vai preparar-se para o jogo com o Bragança.