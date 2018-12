Os perigos de intoxicação por monóxido de carbono

Veneno “silencioso”

O monóxido de carbono mistura-se com facilidade na atmosfera de uma habitação, sem que as vítimas tenham consciência disso. Penetra no organismo através da respiração e a sua toxicidade varia em função da concentração, da duração da exposição e da suscetibilidade individual, sendo os grupos de maior risco as crianças, mulheres grávidas, doentes crónicos e idosos.

Os primeiros sinais de intoxicação por monóxido de carbono são as dores de cabeça, náuseas e fadiga. Estes sintomas ocorrem lentamente. Se a exposição ao monóxido de carbono se mantiver, a pessoa começa a sentir tonturas, distúrbios de comportamento, perda de consciência e em seguida entra em coma e morre. Durante o sono, estes sintomas não são suficientemente fortes para acordar a pessoa, e consequentemente os alertas não são sentidos, causando a morte, sendo por isso conhecido como o “assassino silencioso”.

O efeito tóxico do monóxido de carbono leva a uma diminuição de oxigénio no organismo. O monóxido de carbono substitui o oxigénio na hemoglobina, sendo esta o transportador principal do oxigénio aos tecidos no organismo humano, através do sangue. Este gás tem uma afinidade 200 a 500 vezes superior ao oxigénio na hemoglobina, pelo que o vai substituindo facilmente.

Os tecidos mais sensíveis aos efeitos tóxicos do monóxido de carbono são aqueles que têm maiores necessidades metabólicas, como é o caso do sistema nervoso central e do músculo cardíaco.

Para evitar acidentes:

- Deixe circular o ar na sua casa: certifique-se que as grelhas de ventilação não estão obstruídas

- Nunca utilize braseiras ou grelhadores a carvão em espaços fechados

- Promova a limpeza periódica de chaminés e condutas de saída de fumos

- Lembre-se que as instalações e manutenção devem ser feitas de acordo com as instruções do fabricante e, no caso dos aparelhos a gás, por empresas credenciadas

- Solicite inspeções periódicas às instalações de gás

- Assegure-se de que a reparação dos aparelhos de combustão é feita por apenas profissionais habilitados para o efeito

- Desligue ou apague os aparelhos da combustão sempre que se ausentar de casa

Em caso de intoxicação

por monóxido de carbono:

- Areje o local, abrindo portas e janelas

- Desligue todos os aparelhos que possam estar na origem do acidente

- Retire a vítima do local e leve-a para um sítio arejado ou mesmo para a rua

Perante suspeitas de intoxicação contacte o Centro de Informação Antivenenos (808 250 143) e siga as instruções dadas.

Nos casos mais graves (por exemplo perda de consciência) ligue o 112.

Siga estas recomendações e tenha um inverno quente em segurança!

Unidade de Saúde Pública

ULS Nordeste