Ano novo vida financeira nova

Ora então cá estamos nós em 2024. Espero que tenha passado uma boa época festiva e que tenha tido umas boas entradas no novo ano. Mas, ainda mais importante que isso, que esteja preparado para enfrentar este novo ano de forma positiva e com a energia e esperança necessárias para mudar as coisas que considera importantes na sua vida. Nesta edição quero convidá-lo a fazer algumas reflexões sobre o ano que terminou. A primeira reflexão eu lhe quero pedir, é a de pensar que lugar ocupou o tema da gestão das suas finanças pessoais na sua vida, ao longo do último ano. A gestão das suas finanças pessoais foi uma coisa que simplesmente “aconteceu”, ou foi algo que você fez de forma consciente? Todos os meses avaliou o seu resultado financeiro pessoal? Se teve resultados positivos ou negativos? E em relação aos seus resultados financeiros anuais? Como foram? E ainda mais importante, esses resultados foram de acordo com o esperado? Eu sei que o mais certo é estar a pensar que não fez nada disso e que a ideia de ter um orçamento financeiro pessoal é algo que já ouviu falar muitas vezes, mas que nunca fez para si. Se quer enriquecer e mudar a sua vida financeira, olhe para aquilo que fazem as pessoas ricas e faça o mesmo que elas fazem. Mas é claro que pode optar por assumir que eles estão errados e seguir as suas próprias opções, a decisão é sua. Você precisa de estar consciente sobre quais são os seus resultados financeiros mensais, trimestrais e anuais. Tal como se fosse uma empresa. As empresas têm orçamentos mensais, trimestrais e anuais. E no final de cada período avaliam o desempenho face ao que era previsto. E para quê? Para introduzirem ajustamentos e correções nas coisas que não correram bem. E isso sempre com vista a alcançar os objetivos que foram traçados para os seus lucros. Ainda antes de terminar, quero deixar-lhe mais algumas ideias para refletir em relação a 2023, sempre em relação às suas finanças pessoais, é claro: 1. O que sente de podia e devia ter feito de forma diferente? Que decisões ou que ações, podiam e deviam ter sido outras? 2. Onde acha que devia ter gasto menos dinheiro? Esta questão está muito relacionada com a anterior, mas mesmo assim, gostava que se focasse no tema “gastar dinheiro”. Repito: onde acha que devia ter gasto menos dinheiro? Hoje não é altura para aprofundarmos a questão “onde gastamos o nosso dinheiro”, mas pela sua importância haverei de voltar a ela em breve. 3. Onde acha que devia ter gasto mais dinheiro? Esta questão pode surpreendê-lo, mas é verdade que muitas vezes devíamos gastar mais dinheiro em certas coisas. Por exemplo, será que devia ter gasto mais dinheiro em formações, ou livros, ou outras escolhas importantes para o seu desenvolvimento? 4. E a última reflexão: Como acha que poderia ter ganho mais dinheiro em 2023? Provavelmente também o surpreendo com esta questão mas, se é verdade que é sempre mais fácil gastar menos do que ganhar mais, também é verdade que devemos sempre procurar encontrar formas de aumentar as nossas receitas financeiras, porque vai chegar uma altura que já não podemos poupar mais. Além disso, nós também não queremos que a nossa vida seja feita de privações, antes pelo contrário. Portanto, como poderia ter ganho mais em 2023? Podia ter investido mais o seu dinheiro? Podia ter mudado de emprego? Podia ter feito um esforço adicional de dedicação no seu trabalho com vista a ser promovido? Deixo-lhe então estas questões para reflexão e, já agora, aproveite bem este início de ano para começar a mudar aquilo que acha que não está bem na sua vida financeira

Luís Lourenço

Your Money Whatcher