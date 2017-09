O manso e o guerreiro. VII – Velhas maleitas e sezões

Para grande espanto do Júlio Manso, o Tomé Guerreiro esperava-o sentado num banquinho de madeira, feito pelo Toninho Carpinteiro, já lá vai um ror de anos, em frente da improvisada mesa de pedra que a velha mó de um moinho lhe proporcionava, muito entretido e interessado a olhar para o ecrã brilhante de um novíssimo computador portátil.

— Ora vejam só quem é que já se interessa pela tecnologia.

— Ora essa! A informática não é coutada da gente jovem. Não sabe o meu amigo que a infoexclusão de agora é o equivalente ao analfabetismo do tempo da nossa juventude? Além de que é justo ajudar quem nos ajuda.

— Essa agora! Ajudar quem?

— O Bill Gates, claro. O magnata da informática.

— E é esse que nos ajuda? Cada vez entendo menos.

— Caro Júlio, saiba que o empresário americano sendo o homem mais rico do mundo, criou uma Fundação que, entre outras coisas, está a financiar projetos de combate à malária.

— E o que é que isso tem a ver connosco?

— De duas formas: por causa da malária e porque o consórcio que está a desenvolver uma vacina conta com vários investigadores portugueses, do Instituto de Medicina Molecular, do Instituto Gulbenkian de Ciência, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e da Universidade do Minho.

— Mas isso da malária não é uma doença de África?

— É sim senhor. Uma doença terrível que só em 2015 matou mais de meio milhão de pessoas. Uma doença que afeta, entre outros, vários países de língua portugesa. Mas também é uma doença que já andou por aqui e que as alterações climáticas podem muito bem criar as condições do seu regresso.

— Malária? Por aqui? Não tenho memória de ter ouvido falar...

— E de Paludismo? E de Sezões? E das Maleitas?

— Não me diga...

— Pois lhe digo. É tudo e a mesma coisa.

— Das maleitas e sezões ouvi falar muito. Quem é que da nossa idade não se lembra?

— Pois é! Tiveram muita incidência nas zonas de arrozais dos vales do Tejo e do Sado, mas também no nordeste, sobretudo no Vale da Vilariça.

— Doença terrível. Havia quem a associasse á Rebofa.

— É provável que sim. O Visconde de Vila Maior descreve o Vale da Vilariça como tendo sido um antigo lago que desapareceu pela deposição de aluviões que foram, por um lado, trazidos das montanhas próximas e por outro depositados pela ação violenta da Rebofa provocada pela configuração específica do Douro ao contornar o Monte Meão.

— E vossemecê sabe como é que uma coisa tem a ver com outra?

— As maleitas, ou paludismo era e é, provocado pela picada de um mosquito.

— E então?

— Então que a nata depositada pelas águas revoltas do Douro a que se juntavam as do Sabor, numa zona quente, exposta ao sol e abrigada do frio pela serra de Bornes, configurava um ambiente natural para a existência de focos de mosquitagem que transmitiam a doença a tantos que se dedicavam às lides agrícolas, sobretudo quando o faziam de forma exposta, com pouca roupa a cobrir-lhes o corpo e descalços.

— Uma doença que atacava sobretudo os mais pobres.

— Tal como agora, já nessa altura era uma doença ligada á pobreza. E é também isso que valoriza a ação da Fundação Bill & Melinda Gates.

— Pode explicar melhor?

— A Malária, tal como muitas outras doenças, pode, tudo o indica, ser combatida com medicamentos mas, sobretudo, ser evitada com vacinas. Mas como os possíveis doentes são gente pobre e com poucos recursos não tem merecido a atenção das grandes farmacêuticas. Por isso é importante que instituições que não procuram o lucro, como são as Fundações invistam nestas áreas para que seja possível chegar a resultados práticos.

— E as entidades portuguesas?

— Todas as entidades portuguesas de que lhe falei, são instituições sem fins lucrativos. O Instituto Gulbenkian de Ciência pertence à Fundação Calouste Gulbenkian que realizou há alguns anos um programa sem precendentes fazendo o rastreamente genético completo da ilha do Príncipe e cujo estudo está na base da atual participação neste consórcio.

— E acha provável chegarem a uma vacina?

— É possível. Tal como é possível e regresso do Paludismo ao nosso país fruto do aquecimento global que cria as condições para a reprodução do mosquito que o transmite!