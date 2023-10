SONO E PELE

Com certeza já ouviu falar no famoso conceito “sono de beleza”, mas será que esta expressão faz sentido? Hoje vou esclarecer todas as suas dúvidas. Durante o dia, a nossa pele é exposta a agressões, como a radiação solar, alterações de temperatura e poluição. Durante a noite inicia-se um processo de regeneração e reparação celular. O nosso corpo tem um relógio biológico central que define o nosso ritmo circadiano, o ciclo biológico de 24 horas que coincide com o dia e a noite. O sono influencia o ritmo circadiano da nossa pele, interferindo com diversos parâmetros: divisão celular, fluxo-sanguíneo, hidratação, perda de água, produção de óleo e função de barreira da pele. Por isso, a privação de sono conduz, de facto, ao aparecimento de sinais de envelhecimento precoces. Infelizmente, as consequências da privação de sono não são apenas sentidas na nossa pele. Ocorrem, também, uma série de alterações hormonais: aumenta a grelina (hormona da fome), o cortisol (hormona do stress) e diminui a leptina (hormona da saciedade) e a sensibilidade à insulina (que regula o açúcar no sangue). O resultado? Aumento do apetite, stress, irri- tabilidade, cansaço e menor rendimento desportivo. Sabia que o cortisol, a tal hormona do stress, também aumenta a degradação do colagénio? E já deve ter ouvido que o colagénio é essencial para uma pele bonita! Agora que sabe que é durante a noite que ocorre a regeneração das células da pele, consegue perceber a importância da sua limpeza antes de dormir. Tem o cuidado de lavar o rosto antes de se deitar? E não, não estou a falar de lavar o rosto apenas com água, ou com sabão das mãos, ou com o gel de duche. Isso deve ser evitado! Deve escolher um produto de limpeza específico para o rosto, e adequado ao seu tipo de pele. Falemos agora de outra expressão… Conhece o conceito “higiene do sono”? São práticas e hábitos que ajudam a melhorar a qualidade do seu sono. Esteja agora atento a alguns “mandamentos” que deve cumprir se pretende ter um sono reparador: evitar sestas durante o dia, evitar tabaco, álcool, chocolate e bebidas com cafeína (como café e chá preto) a partir do final da tarde, evitar refeições pesadas à noite, evitar o uso de aparelhos eletrónicos (telemóvel, televisão, computador) pelo menos uma hora antes de dormir, gestão do stress (por exemplo, através da prática de meditação ou ioga), prática regular de exercício físico (preferencialmente no período da manhã ou tarde, pelo menos seis horas antes de dormir), manter o ambiente do quarto escuro, a temperatura adequada (15 a 20ºC) e sem ruído, manter um padrão de sono regular (deitar e levantar sempre à mesma hora, todos os dias, incluindo fins de semana e férias) e dormir cerca de sete a nove horas por noite. A explicação por detrás de alguns destes conselhos está relacionada com a melatonina, uma hormona cuja produção é influenciada pelo ritmo circadiano do corpo, regulado principalmente pela exposição à luz. A sua produção começa quando a luz diminui e a escuridão se instala, geralmente no final da tarde e início da noite. Por norma, esta produção aumenta algumas horas antes de dormir, atinge o seu pico durante a noite e diminui gradualmente ao amanhecer. Sabia que a exposição à luz intensa, especialmente a luz azul emitida pelos dispositivos eletrónicos, pode inibir a produção de melatonina? Não queira que isto aconteça! Pois, para além de ajudar a regular o sono induzindo a sonolência, a melatonina também favorece a saúde da pele, uma vez que possui propriedades antioxidantes. Todos estes conselhos contribuem para um sono de qualidade. Lembre-se: A saúde da pele anda de mãos dadas com a saúde do corpo e da mente, e uma rotina de sono adequada é um dos segredos para uma pele saudável e radiante!

Marta Fernandes (Médica especializada em medicina estética)