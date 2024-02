Não conheço pessoalmente o Presidente da União de Freguesias de Felgar e Souto da Velha, Vítor Manuel Amaro Vieira, mas tiro-lhe o meu chapéu. A questão da propriedade e da legitimidade de exploração da água naquelas duas freguesias de Torre de Moncorvo é antiga e complicada. A sua resolução, podendo ser simples, não é pacífica exigindo coragem, determinação e competência, não à Junta e ao seu Executivo mas à Câmara Municipal. Os dirigentes políticos são eleitos precisamente para decidirem adequadamente em todas as circunstâncias nomeadamente nas mais difíceis porque nas outras é fácil dirigir! Numa reportagem recente, o autarca foi interpelado por uma jornalista, de forma demasiado insistente e acusadora, para o meu gosto, mas legítima na medida em que pretendia confrontar os decisores locais com notícias vindas a público sobre situações graves e do maior interesse para a população servida pela rede de distribuição de água ao domicílio. Vítor Vieira podia ter-se recusado a falar com a repórter ou informá-la que só conversaria com ela se desligasse o gravador de vídeo. Porém, entendeu, e bem, que sendo essa uma prerrogativa sua, não a deveria invocar porque em causa não estava só uma questão pessoal mas um assunto de interesse geral cujo esclarecimento total é uma obrigação de quem dirige os destinos comuns para com todos os que são afetados pela sua atuação enquanto seu representante eleito. Podia ter empurrado um outro membro da Junta, escondendo-se atrás dele não deixando de vir depois acusar quem pretende esmiuçar “demasiado” o assunto de estar ao serviço de forças ocultas para os denegrir a ambos, solidarizando-se com o “atingido”. Podia ter-se furtado ao enfrentamento alegando serem bem conhecidas as forças que estavam a financiar a “caluniosa” investigação e, inclusive, nem sequer se sentir na obrigação de nomear tais agentes por, precisamen- te, serem identificáveis por todos. Podia ter-se acobarda- do e a cada pergunta da repórter responder com banalidades, sofismas e lugares mais do que comuns, passíveis de terem, posteriormente, as inter- pretações que mais conviessem e vir, depois, acusar a jornalista de ter sido paga para fazer aquela reportagem (não é isso que acontece, normalmente? Não é normal os trabalhadores, sejam de que área forem, serem pagos para executarem a sua função?) alegando ser, só por isso, ilegítima e afrontosa. Podia até aproveitar o percalço para elaborar e difundir um manifesto eleitoral com objetivo de promover a sua candida- tura a um outro qualquer lugar. Mas, não só Vítor Vieira não é, que se saiba, candi- dato a mais nada, não está desesperado em deixar o lugar para o qual ganhou a confiança dos seus conterrâneos, mas também não acusa de cobardia, quem dá a cara, escondendo-se ele, nem foge a assumir a responsabilidade pelos seus atos nem impede com demagógicas declarações o seu necessário e justificado escrutínio. Não concordo, obviamente, com a inadequada e deficiente solução encontrada e colocada em prática pela Junta, com o beneplácito, inadequado e inadmissível da Câmara mas isso não me impede de reconhecer a verticalidade, coragem, frontalidade e transparência com que Vítor Manuel Amara Vieira enfrentou o assun- to, assumiu a sua atuação e prestou todos os escla- recimentos que lhe fo- ram pedidos sobre tudo quanto fizera e omitira. Por isso, por essa atitude, repito, tiro-lhe o meu cha- péu!