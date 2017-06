Américo Pereira defende direito ao “Desporto para todos”

Na semana que antecede a 5ª Gala Prémios Nordeste Desporto, do Grupo PressNordeste, e que este ano vai realizar-se em Vinhais, o autarca Américo Pereira destacou a aposta na construção de infra-estruturas desportivas no concelho e no “Desporto para todos”.

- Que importância tem para o município de Vinhais trazer a Gala Prémios Nordeste Desporto para a vila de Vinhais?

Tem importância para toda a gente. O desporto, quer de lazer quer de competição, sempre incorporou em si actividades muito importantes.

Actualmente o conceito de desporto extravasou as suas margens e há uma exigência notória do desporto para todos.

As autarquias têm sido o principal motor no cumprimento desta exigência. Ao proporcionar equipamentos, ao disponibilizar pessoal, ao disponibilizar transportes a autarquia está, naturalmente, a fazer o seu melhor e a contribuir para a prática de desporto.

Sentimo-nos muito honrados em receber este evento em Vinhais.

- Falou em desporto para todos e infra-estruturas desportivas. Qual é o plano estratégico da autarquia para o desenvolvimento da prática de desporto no concelho?

Quando há 12 anos cheguei a presidente da autarquia posso dizer que mudámos completamente as mentalidades e os apoios que eram dados ao desporto. Quando cheguei o único desporto que havia em Vinhais era o futebol, tudo se resumia ao futebol sénior. E na altura, imagine, eram dados 100 mil euros por ano para o futebol sénior.

Ninguém percebia que não era mais do que alimentar um grupo de pessoas, pois a maioria não eram da terra, que vinham a Vinhais buscar um ordenado com o pretexto que estavam a levar a vinhais a outras localidade.

Acabámos com isso. Primeiro mudámos o que tinha que ser mudado, dar condições para a prática do desporto. Em Vinhais não havia onde praticar desporto.

Dotámos o campo de futebol de um relvado sintético, bons balneários, com tudo o que é necessário para praticar desporto.

Este relvado é utilizado diariamente de manhã à noite por toda a gente que queira praticar desporto.

Mas, não ficámos por aqui. E as aldeias? E a parte sul do concelho? Rebordelo também teve direito a um relvado, um campo sintético em condições.

Agora vamos dar mais dois passos importantes. Vamos iniciar, em breve, a construção de um pavilhão gimnodesportivo em Vinhais e outro em Rebordelo, aqui já começaram as obras.

Município vai construir mais dois pavilhões gimnodesportivos no concelho

- Estamos a falar de projectos de que valores?

Estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de milhões. O desporto é fundamental para o ser humano para manter o seu equilíbrio, a saúde mental, emocional e fisiológica.

Primeiro ponto: locais para praticar desporto. Agora temos do melhor que há. Segundo ponto: é preciso a câmara apostar. Apostar em quem? Apostar em todos.

Têm sido implementados planos de dinamização dos mais idosos, desde o step, à dança, às actividades na piscina. Depois foi preciso financiar várias associações e dotá-las de técnicos habilitados. Por exemplo: a Montes de Vinhais que tem uma série de crianças a praticar futebol. A câmara subsidia os treinadores. Depois há que apoiar tudo o resto que diz respeito ao desporto como passeios pedestres, circuitos de bicicletas ….

- Deixe-me voltar à questão dos pavilhões que a câmara vai construir …

O de Rebordelo está em fase de construção e o de Vinhais está adjudicada a obra e a sua construção deverá avançar em breve.

- Qual é o valor exacto das obras?

O de Rebordelo dever rondar um milhão de euros e o de Vinhais deverá passar esse valor.

- Em termos de eventos desportivos Vinhais vai receber um encontro regional de escolas de ciclismo, zona norte ....

Vamos ver. O trabalho sério no desporto não se vê, é um trabalho diário. Se for daqui a pouco às piscinas vai ver a quantidade de pessoas que estão a praticar desporto.

Ao fim-de-semana, ao sábado, há provas de ciclismo. Os miúdos representam Vinhais em várias provas, têm equipamentos, uma carrinha, tem tudo para praticar desporto.

Aqui, em Vinhais, a prática de desporto é diária. Não estamos preocupados com momentos marcantes, mas sim com a prática diária de desporto.

- Referi o ciclismo pelo trabalho que a Vinhais Extreme tem feito, agora também no dualtlo. O facto de essa prova vir para Vinhais acaba por ser o reconhecimento do trabalho feito em Vinhais na área do ciclismo?

Sim. Fazem várias actividades aqui. Mas a nossa preocupação não é isso mas sim a prática diária de desporto dos mais novos e dos mais velhos. Para nós o desporto não se resume ao futebol. A prática do desporto deve começar em tenra idade com a formação. Isso é importante.

- Quanto é que o município gasta com a actividade desportiva do concelho?

Cerca de 200 mil euros por ano em despesas directas, pessoal e subsídios, sem incluir as despesas com o funcionamento doas equipamentos.

- Considera que as pessoas reconhecem esta aposta? Este esforço da autarquia?

Sem dúvida. Os vinhaenses são muito dinâmicos. As pessoas tem que estar organizadas e ter locais para praticar desporto. A questão dos pavilhões vem colmatar uma lacuna que é o facto de termos invernos rigorosos e tonar complicada a prática do desporto ao ar livre.