AD Paredes vai apostar no futsal feminino

“O clube está a crescer” começou por referir Alexandra Pires para explicar a aposta que vai ser feita no futsal. “Nós precisamos de encontrar soluções para as jogadoras que saem do futebol da equipa de juniores. Inicialmente, o que nós pretendíamos era avançar com uma equipa de futebol 11 feminino mas em Bragança ainda não temos condições para isso. Depois, a nossa participação no futebol de praia impulsionou a nossa decisão”, acrescentou a presidente da AD Paredes.

A estreia no campeonato distrital de futsal feminino vai acontecer já na nova temporada e Alexandra Pires não esconde a ambição de subir aos nacionais. “Nós pretendemos fazer um bom campeonato. Queremos apresentar uma equipa com qualidade para subir ao nacional”, afirmou.

A presidente das brigantinas também vai apostar, na próxima temporada, no escalão de sub-11 e o grande objectivo é ter, no futuro, uma equipa sénior feminina. No entanto, a falta de espaços na cidade de Bragança para treinar é um entrave e algo que tem complicado a preparação do plantel sub-19.

Já no passado fim-de-semana, a AD Paredes fez a estreia no futebol de praia a vencer. A equipa brigantina sagrou-se campeã distrital e qualificou-se para o nacional na Nazaré, de 3 a 8 de Agosto.

