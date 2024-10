“Adorava que a minha vida fosse cantar, escrever, apresentar-me a vários públicos e em vários sítios. Era um grande sonho”

João Roças, tem 27 anos, é de Vila Flor e trabalha como fisioterapeuta. Ainda que o seu sonho seja tocar em grandes palcos, assume que, em criança, odiava ir às aulas de música. Foi a ouvir Nirvana e Pink Floyd que foi ganhando gosto pela arte de tocar e cantar. Pisou, pela primeira vez, o palco do The Voice em 2023, quando acompanhou a amiga Beatriz Silva que participou no The Voice Kids. Encorajado pela família, pelos amigos e pela Barbara Tinoco decidiu inscrever-se na competição. Agora, após passar para a segunda fase e a integrar a equipa do Fernando Daniel, tem apenas um objectivo, ganhar