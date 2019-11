Adriel lidera lista de melhores marcadores do distrital com 12 golos

O jogador brasileiro tem 12 golos apontados. Adriel marcou um golo na última jornada, frente ao Argozelo, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 3-1. Um resultado que custou a liderança ao Rebordelo.

No pódio dos goleadores estão ainda Michel Camargos (Argozelo) e Henrique Almeida (GD Sendim) na segunda posição, ambos com 7 golos cada. No terceiro lugar surgem Alex Alves e Alex Soares dos Estudantes Africanos cada um com quatro golos.