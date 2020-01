ADSP Vale do Conde reforça liderança no distrital de juvenis

A formação do concelho de Mirandela venceu, este sábado, o S.C. Mirandela por 1-6, no dérbi concelhio da jornada 8. Com este resultado a ADSP Vale do Conde continua na liderança do distrital de juvenis agora com 19 pontos.

Logo atrás está o Cachão, no segundo lugar, com 16 pontos, após o triunfo por 0-3 frente ao Macedo de Cavaleiros.

Nos restantes encontros da jornada 8, a Escola Crescer venceu o GD Torre Moncorvo por 3-1 e o Leão Negro derrotou o F.C. Mãe d´Água por 3-0.

Classificação:

1-ADSP Vale do Conde 19

2-GD Cachão 16

3-Montes Vinhais 12

4-SC Mirandela 12

5-Escola Crescer 12

6-GD Moncorvo 12

7- Macedo de Cavaleiros 6

8-Leão Negro 3

9-FC Mãe d´Água 0

Próxima jornada (9ª) – 01/02

GD Moncorvo – SC Mirandela

GD Cachão – Leão Negro

Montes Vinhais – Macedo de Cavaleiros

FC Mãe d´Água – Escola Crescer

*Folga: ADS Pedro Vale do Conde

Foto de ADSP Vale do Conde