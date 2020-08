A.F. Bragança desaconselha prática desportiva colectiva sem novas orientações da DGS

O S.C. Mirandela vai seguir as recomendações da A.F. Bragança e já adiou, sem dia definido, o início da pré-época, que estava agendado para a próxima segunda-feira, dia 17 de Agosto.

O Grupo Desportivo de Bragança também deverá adiar o arranque dos trabalhos. A Comissão Administrativa do clube também aguarda por novas indicações da DGS.

Já o Vimioso vai manter a data para início da pré-época, 19 de Agosto.

Entretanto, a A.F. Bragança já comunicou aos seus filiados a sua posição em relação ao assunto.

"A resolução do Conselho de Ministros nº55-A/2020 de 31 de Julho, autorizou a prática da actividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, desde que no cumprimento das orientações da DGS. A AFB (tal com a FPF) aguarda pela actualização da Orientação 30, por forma a publicar todas as informações relevantes das provas de Futebol, de Futsal e Futebol de Praia.

Pelo citado, DESACONSELHAMOS VEEMENTEMENTE qualquer prática desportiva colectiva dos nossos filiados, impreterivelmente até à data da divulgação das diligências a cargo da DGS, em relação da Orientação 30”, lê-se no documento da AFB ao qual o Nordeste teve acesso.

No mesmo documento, a AFB acrescenta que será “imputada a responsabilidade” aos clubes “pelos eventuais danos que possam acontecer com os seus atletas”, caso não cumpram as recomendações.