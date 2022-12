Alfândega da Fé vai receber projecto “Bola Mágica” da FPF

Entre os dias 9 de Janeiro e 31 de Março de 2023 a “Bola Mágica” vai rolar em Alfândega da Fé.

Este é um dos projectos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), à semelhança de outros que está a desenvolver em todos os distritos do país, que tem como objectivo fomentar a prática de actividade física e desportiva junto das crianças do 1º ciclos.

O programa “Bola Mágica” vai decorrer na Escola EB 1 de Alfândega da Fé e integra o Plano Estratégico da Federação "Futebol 2030".

O projecto vai ser implementado nas Actividades de Enriquecimento Curricular. Apesar de se tratar de uma iniciativa da FPF, as actividades físicas que vão ser dinamizadas vão além do futebol e do futsal, pois serão incluídas outras práticas desportivas. O objectivo é que as crianças possam desenvolver competências e hábitos físicos e desportivos.

“Bola Mágica” é um dos 15 programas de transformação que compõem o Plano Estratégico da FPF para 2030, denominado Futebol2030 e um dos 24 projectos pilotos que vão ser implementados em todo o país, que junta vários nomes da área do desporto e do estudo académico e científico, como Arménio Pinho (Director da FPF), Manuel Puerta Costa (Gestor do programa), Carlos Neto (Professor Catedrático na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e líder da equipa técnica do programa), José Guilherme Oliveira (Treinador selecções jovens da FPF) e André Seabra (Director da Portugal Football School).

As associações de futebol distritais e regionais, neste caso a A.F. Bragança, são parceiras nos projectos.

Foto Município de Alfândega da Fé