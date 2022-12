Alfândega da Fé vai ter que ser abastecida por barragem da Estevainha

A barragem de Sambade, que abastece a população do concelho de Alfândega da Fé e ainda aldeias dos concelhos de Mogadouro e Macedo de Cavaleiros, ainda está com níveis críticos de água.

A albufeira tem neste momento cerca de 13% do volume da água, que subiu ligeiramente devido à chuva dos últimos dias, mas, ainda assim, a situação continua “muito complicada”.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, devido aos níveis baixos da água, a qualidade já foi posta em causa. “Estão com muitos problemas na água bruta, que lhes dá muitos problemas no tratamento e tiveram que alterar já os sistemas técnicos de tratamentos, porque depois é muito mais difícil de controlar os níveis de ferro e manganês”, explicou Eduardo Tavares.

Perante os níveis críticos da água e da qualidade que está a ser posta em causa, o município vai passar abastecer a população com água da barragem da Estevainha. A ETAR desta albufeira já está a ser activada e dentro de dias passará a estar a funcionar em pleno. O autarca prevê que a barragem abasteça a população nos próximos cinco meses. “O nível de água na Estevainha está nos 15%, mas como é uma barragem com maior capacidade, o volume de água é bastante maior. A água na Estevainha é o dobro da água que temos em Sambade”, acrescentou.

Há duas semanas a albufeira tinha apenas 11% do volume de água. A chuva dos últimos dias já começa a reverter a situação, aumentando 2% do volume. Se continuar a chover, os níveis também podem aumentar. “A água dos últimos dias começa a fazer inverter o ciclo hidrológico e começa a fazer correr as linhas de água e, por isso, a partir de Dezembro começámos a ter a recuperação dos volumes de água e se viermos a ter água nos próximos dias vamos ter uma evolução positiva na próxima semana”

Na passada sexta-feira também o município de Alfândega da Fé recebeu um apoio Agência Portuguesa do Ambiente para mitigação dos efeitos da seca. Vai receber cerca de 100 mil euros que servirão para a compra de um camião-cisterna, mas também para a distribuiu de 2500 kits de redutores de caudal a todas as famílias do concelho.

“Para sermos mais resilientes no transporte de água sempre que há falhas e problemas de abastecimento às nossas populações, que foi o que aconteceu no passado Verão”, referiu Eduardo Tavares.

Em Julho e Agosto, a aldeia de Soeima teve receber água através de camiões cisterna. Para abastecer os habitantes, foi feito um furo e desde aí deixou de haver problemas.