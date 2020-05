Alfandeguense mantém mais novos activos sem saírem de casa

A pandemia da Covid-19 suspendeu todos os campeonatos de formação, mas não a actividade física dos mais novos, que podem continuar a treinar sem sair de casa. Por isso, e para manter os atletas activos, o Alfandeguense decidiu disponibilizar os treinos em vídeo.

“Os treinos não são em directo. Nós colocamos numa drive e no youtube, depois enviamos para os pais mensagem de texto com os links para poderem aceder. Dividimos desta forma: petizes e traquinas com a treinadora Sandra Castilho, benjamins e infantis com o Samuel Carvalho, iniciados comigo, os juniores com o Bruno Carvalho). Começámos com um treino por semana, mas a ideia é passar a dois”, explicou Ricardo Castilho, presidente do Alfandeguense.

A Covid-19 obrigou o clube de Alfândega da Fé a suspender a prática de futsal, futebol e toda a actividade física realizada em ginásio. Uma paragem aproveitada para “reorganizar alguma documentação e para fazer obras na sala de actividade física”, acrescentou o dirigente.

O Alfandeguense aguarda por directrizes da Direcção Geral de Saúde para reabrir a sala de actividade física e as piscinas.