Tendo por base o improviso, o jardim do Museu do Abade de Baçal, em Bragança, acolheu, sexta-feira à noite, um espectáculo musical que foi resultado de uma residência artística entre a banda brasileira Boogarins e alguns alunos das áreas de Música, Arte e Design e Animação e Produção Artística, do Instituto Politécnico de Bragança.