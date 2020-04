Alunos podem não conseguir acompanhar aulas on-line por falta de material informático

Com o objectivo de que este sistema pudesse chegar a todos, o Instituto Politécnico de Bragança emprestou uma centena de computadores aos alunos mais carenciados. Ainda assim, há mais estudantes a precisar de equipamento informático e por isso foi lançada uma campanha. Orlando Rodrigues, presidente do IPB, explica que quem tenha este tipo de material e que não o use pode doá-lo para ser distribuído. “Os nossos alunos estão a aderir muito bem a esta mudança de ensino presencial para ensino à distância mas não podemos deixar ninguém de fora. Alguns alunos mais carenciados que utilizavam os meios informáticos do instituto viram-se sem esse recurso e para evitar que ficassem excluídos emprestamos computadores nossos. Como a procura foi superior ao número de equipamentos que tínhamos disponíveis decidimos fazer esta campanha. Estamos a pedir à comunidade do IPB, a empresas e a pessoas da região que, caso tenham equipamento que já não usem o doem”.

A União de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo também lançou uma campanha para angariar material informático. Segundo Telmo Afonso, presidente da união de freguesias brigantina, os equipamentos serão doados a alunos do ensino secundário mais carenciados e que a eles não tenham acesso. “Há alunos e famílias com algumas dificuldades económicas e que não têm computadores para poder aceder às aulas que existem agora. Sabemos que há muita gente que tem computadores arrumados em casa e que não lhes estão a dar uso e nós agradecemos que façam a cedência dos mesmos. Provavelmente vamos arranjar alguns e satisfazer a necessidade de algumas famílias”.

Para garantir que este sistema de ensino à distância chegue a todos os alunos, o PSD entende que seria necessário que fossem tomadas algumas medidas. Isabel Lopes, deputada do partido, eleita por Bragança, explica que era importante que todas as operadoras garantissem aos estudantes um acesso imediato aos dados móveis, ilimitado e gratuito, para ligação às redes institucionais. “foi uma questão colocada ao Governo, mais concretamente ao senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Propusemos que fosse lançado um programa de aquisição de dispositivos móveis para estudantes carenciados que frequentam o ensino superior. Para garantir essa interacção por via digital com todos os alunos, sobretudo com os mais carenciados, seria também necessário que todas as operadoras garantissem aos estudantes um acesso imediato aos dados móveis”

Vários deputados do PSD entendem que deveria ser criado um programa de aquisição subsidiada de dispositivos móveis para todos os estudantes carenciados do Ensino Superior e pretendem ainda saber se o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem conhecimento actualizado da forma como tem decorrido o semestre lectivo, sobretudo no que toca a problemas e dificuldades na implementação do sistema de ensino à distância.