Ana Fernandes convocada para o Inter-Regiões de Hóquei em Patins na Mealhada

Já foi divulgada a lista das dez jogadoras convocadas para o Torneio Inter-Regiões Masculino, que se realiza na Mealhada, entre o dia 30 de Março e 2 de Abril.

Ana Fernandes, jogadora do Clube Académico de Bragança, foi convocada para a equipa feminina OVF que vai participar na competição. A equipa OVF é formada por atletas nascidas em 2007 e 2008, que foram observadas nas acções de OVF de 2023 realizadas em todas as associações distritais de patinagem e faz pare do Plano de Desenvolvimento do Hóquei Patins Feminino da Federação de Patinagem de Portugal.