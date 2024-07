Jovens voluntários reabilitam casas em Mogadouro para reconstruirem vidas

Reconstruir uma vida através da remodelação de uma casa. Foi este o lema que trouxe 30 voluntários de todo o país até Mogadouro. Jovens, que nada sabem sobre construção civil, colocaram mãos à obra e estão a requalificar quatro casas, uma em Linhares, outra em Brunhoso, outra em Saldanha e outra mesmo na vila de Mogadouro. O que têm em comum? O seu estado de degradação e de falta de condições, onde vivem pessoas carenciadas. O projecto é da associação Just a Change, que desafiou a Câmara Municipal de Mogadouro e a Movhera a financiarem a reabilitação de habitações. "A casa é o espaço mais importante da nossa vida e ao reabilitar, ao transformar estes espaços estamos a dar uma oportunidade de mudança e ao termos este espaço digno e com conforto, podemos dar mais conforto a outras áreas da vida", frisou José Afonso, responsável de parcerias da Just a Change, associação criada em 2010 e que conta com 900 voluntários de todo o país. E graças a este projecto saiu a sorte grande ao senhor Francisco e esposa, dona Otília. Vive em Linhares, numa casa que tinha muito poucas condições. As dificuldades económicas não permitiam fazer obras, mas na última semana tudo mudou. Oito voluntários estão a fazer dos impossíveis, uma realidade. Afonso Lema, de 24 anos, é um dos jovens que faz parte da equipa. A casa tem de ficar pronta em duas semanas, porque é o tempo do projecto. Admite que é um desafio, porque há "muito trabalho" a fazer, mas está "a correr bem". "Têm sido dias muito intensos", contou o jovem de Braga. Mas poderem ajudar uma família é o mais importante. "É o que nos deixa mais enriquecidos no meio disto tudo. Além da obra, percebermos o que estamos a fazer por estas pessoas", frisou. Sofia Lamas não tem dúvidas de que vão conseguir. A jovem de 21 anos veio do Porto para tornar este sonho realidade. "Já tirámos azulejos, estamos a tirar partes do tecto, já fizemos pilares, esta casa tem muita coisa para fazer", disse, salientando que nunca tinha trabalho na construção civil, o que para si é uma aprendizagem. A ajudar estes voluntários estava Francisco Tiago, filho do beneficiário. Reconhece que estas obras vêm dar "melhores condições" ao pai, que já não tem uma perna. A casa estava ainda em blocos, sem isolamento, o telhado em más condições. "Era complicado para ele ter de ficar aqui mais um inverno, com a humidade. Agora vai ter uma casa nova, pelo menos vão poder estar em condições", disse, enquanto rebocava uma das paredes exteriores. O município de Mogadouro investiu 23 mil euros na requalificação desta e mais três casas do concelho. Além disso, disponibilizou alojamento, na residência de estudantes, e refeições aos jovens voluntários. O presidente da Câmara Municipal, António Pimentel, contou terem sido contactos pela Just a Change e depois de analisada a proposta decidiram aceitar. "Não conhecia uma organização que estivesse estruturada desta maneira e que funcionasse desta maneira. A grande maioria são estudantes, mas que funcionam de uma forma muito peculiar, quer nas refeições, quer no trabalho. São uma organização que vale a pena ajudar e que fazem um belíssimo trabalho", destacou. Já a Movhera, outra das parceiras, financiou com 25 mil euros. "Um dos nossos vectores é a pobreza energética e a transição energética e isto mais do que se enquadra. Por outro lado, é-nos muito agradável ver esta juventude toda que vem de diversos pontos do país aqui trabalhar, conhecer a região, mais tarde podem voltar, eventualmente vão falar da região aos amigos e no nosso entendimento favorece muito a própria região", salientou o director de operações, Pedro Ribeiro. É o terceiro ano que a empresa apoia a Just a Change, inclusive na requalificação de outras casas em Trás-os- -Montes. "Faz parte da nossa política de responsabilidade social e nós temos todo o prazer em contribuir", acrescentou. Os jovens estão em Mogadouro desde o início de Julho e terminam os trabalhos no dia 21. Duas semanas intensas, que vão permitir dar melhores condições de habitabilidade a quatro famílias carenciadas. A Just a Change é uma IPSS que se dedica a reabilitar casas de pessoas em situação de pobreza habitacional. Desde 2010 já reabilitaram mais de 450 casas e 150 instituições, beneficiando mais de 15 mil pessoas. Na região, além de Mogadouro, este Verão vão estar ainda em Vila Flor.