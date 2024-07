Acidentes de moto vitimam dois homens em Bragança e Carrazeda de Ansiães

Um homem, na casa dos 40 anos, morreu, numa colisão entre uma moto e uma carrinha, em Carrazeda de Ansiães. O acidente aconteceu na estrada que liga Carrazeda às piscinas municipais e, ao que apurámos, o veículo ligeiro terá chocado com a moto, tendo provocado um despiste. Ainda foi accionado o helicóptero do INEM, mas o condutor da moto acabou por morrer e o óbito foi declarado no local. O condutor do veículo ligeiro acabou detido pela GNR por apresentar álcool no sangue, taxa crime. O alerta foi dado por volta das 19h50. Pouco tempo depois, por volta das 21h45 aconteceu outro acidente de moto, mas em Bragança. Um homem, na casa dos 40 anos, ter-se-á despistado e batido contra uma árvore. Os bombeiros fizeram manobras de reanimação, mas o embate terá sido fatal e o óbito também foi declarado no local. O acidente aconteceu na estrada perto do Kartódromo.