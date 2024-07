Tempo incerto propício ao fungo da podridão da castanha pode voltar a fazer estragos significativos

As oscilações da temperatura e a chuva que têm vindo a contrariar a estação de Verão são propícias ao aparecimento do fungo que origina a podridão da castanha. A última campanha foi uma lástima para os produtores da região. As temperaturas elevadas antes do previsto e a chuva tardia criaram a condição ideal para a propagação de um fungo que está a provocar quebras significativas na produção de castanha. No concelho de Vinhas as quebras chegaram atingir os 80% e em Bragança os 40%.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com