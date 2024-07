Carolina Deslandes, Wet Bed Gang, Dino d'Santiago e Mizzy Miles integram o cartaz da Festas de Mirandela

Carolina Deslandes, Wet Bed Gang, Dino d'Santiago e Mizzy Miles integram o cartaz da Festas da Cidade de Mirandela e de Nossa Senhora do Amparo de 2024. Considerada uma das maiores romarias do norte do país, de 25 de julho a 4 de agosto a localidade transmontana vibrará com cerca de 80 atividades, distribuídas entre o Largo e o Santuário de Nossa Senhora do Amparo, o Parque do Império, Parque Dr. José Gama e as ruas da cidade.

Com uma programação eclética, as festividades, de 11 dias consecutivos, contarão com a presença de músicos e dj’s locais, nacionais e internacionais, eventos religiosos e desportivos. O primeiro de vários concertos, a 25 de julho, será realizado pelo artista FF, acompanhado pela orquestra da Escola Profissional de Arte de Mirandela - ESPROARTE.

A Festa de Mirandela em 2024

Protocolada entre a Câmara Municipal, a Confraria Nossa Senhora do Amparo e a Junta de Freguesia, as Festas de Mirandela ganham, em 2024, uma nova gestão, estando a cargo da autarquia a organização das atividades recreativas e culturais, da Junta de Freguesia a limpeza urbana, segurança e gestão dos terrados e, da Confraria, a programação religiosa.

Abraçado pelo rio e pela padroeira da cidade, o coração da festa regressa à área envolvente do Santuário com a instalação de uma frente de palco com cerca de 20 metros e uma zona de bares e restauração, garantindo aos seus utilizadores um maior nível de conforto e melhores condições de salubridade e segurança. A utilização deste espaço converte ainda as Festas de Mirandela num evento mais inclusivo, no que diz respeito à acessibilidade por parte de pessoas com mobilidade reduzida.

A nova disposição das Festas permitirá igualmente uma utilização em pleno e em segurança da praia fluvial Arq. Albino Mendo, galardoada novamente, este ano, com as bandeiras Azul, Qualidade de Ouro e Acessibilidade Para Todos. A promoção de melhores condições de segurança e higiene e a redução de custos com a manutenção e preservação de grande parte do relvado do parque Dr. José Gama, antiga zona de concertos e de esplanadas, foram fatores determinantes para a tomada desta decisão conjunta entre os organizadores, proteção civil e forças de segurança.

Com um investimento de aproximadamente 400 mil euros, a autarquia considera que as Festas de Mirandela se traduzem numa forma de potencialização da economia local, com impactos diretos no setor turístico, na restauração e na hotelaria, bem como reforçar a notoriedade e afirmação de Mirandela como marca territorial a nível nacional.

Os nossos corações batem mais forte

Com mais de 60 anos cumpridos de tradição, a aguardada Noite dos Bombos volta a unir gerações e invocar memórias a 2 de agosto. As ruas e artérias da cidade do Tua transformar-se-ão num só palco, onde locais e forasteiros fazem soar milhares de bombos.

A mesma noite reserva ainda uma marcha luminosa com 50 animadores, 6 carros alegóricos e mais de 150 figurantes.

De olhos postos no céu

Para a noite de 3 de agosto, as margens citadinas e as águas do rio Tua iluminam-se com um espetáculo piromusical, uma mescla da arte milenar da pirotecnia em sincronia com vários temas musicais. A Noite do Fogo é já um cartão de visita desta cidade transmontana.

O cartaz completo das Festas de Mirandela e de N. Sra. do Amparo poderá ser consultado em www.cm-mirandela.pt/p/festasdemirandela2024