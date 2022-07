Ana Fernandes: “A sensação de ser campeã nacional é nova para mim”

Ana Fernandes sagrou-se campeã nacional de hóquei em patins em sub-15 femininos ao serviço do Gulpilhares no dia 10 de Julho e é um feito inesquecível para a jovem hoquista. É que foi a primeira vez que se realizou um campeonato nacional sub-15 feminino. “A sensação de ser campeã é nova para mim, ainda mais ser campeã nacional em femininos num campeonato que se realizou pela primeira vez. Vai ficar para a história”, afirmou a brigantina.

A jogadora, de apenas 14 anos, sagrou-se campeã nacional ao serviço do Gulpilhares, após a cedência do C.A. Bragança para disputar a prova. “A proposta foi feita pelo Gulpilhares e com a autorização do Académico foi possível a minha participação. Guardo a participação a vitória, principalmente, e o convívio entre as equipas, pois apesar de estarmos todas a competir pelo mesmo houve um convívio excepcional fora do campo”

Ana Fernandes é uma jovem promissora e tem mostrado talento no CAB, nas selecções distritais da Associação de Patinagem do Porto e na recente equipa de Observação, Identificação e Selecção de Talentos (OIST) da Federação Portuguesa de Patinagem. “Os estágios têm corrido bem e têm-me ajudado a melhorar o meu desempenho, pois treinámos com as seniores, com a selecção principal que tem mais experiência que nós. Tem-me ajudado a crescer enquanto pessoa e atleta”, referiu.

Ana Fernandes iniciou-se muito cedo no hóquei em patins e dividia o tempo entre os treinos de futsal e de hóquei em patins. “Sempre soube que queria jogar hóquei, mas por influência do meu pai e por gostar comecei a jogar futsal. Depois, com os estudos, com o aumento do número de treinos do hóquei tive que me decidir quando tinha 10 anos”, recordou.

No CAB sempre jogou com os rapazes mas com o passar da idade aproxima-se o dia de tomar decisões. Ana Fernandes tem propostas para rumar a outras paragens e para competir em campeonatos nacionais. “Vai chegar a uma altura em que vou ter que tomar decisões. É verdade que tenho propostas de outros clubes. Posso continuar no Académico e continuo a jogar com os rapazes no distrital. Se for para uma equipa feminina vou jogar no nacional”.

Ana Fernandes concilia a prática de hóquei patins com os estudos, vai para o 10º ano. “Jogar no Benfica e na selecção nacional” é o sonho da jovem brigantina que tem como referências as avançadas Marlene Sousa e Maria Sofia Silva, ambas do Benfica.