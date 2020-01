André David pode estar de regresso ao G.D. Bragança

O Nordeste sabe que o técnico já terá acertado a desvinculação do S.C. Vila Real. Os lobos do Marão marcaram uma conferência de imprensa para estar tarde, que deverá estar relacionada com a saída de André David. A confirmar-se a informação será o regresso do treinador ao clube que orientou de 2014 a 2016 e em 2017 para suceder a Frederico Ricardo, que deixou o comando técnico após a derrota caseira, 0-3, com a União Madeira.

Recordamos que Fernando Silva assumiu interinamente as funções de treinador principal.

André David chegou ao S.C. Vila Real há seis jornadas para sustituir Vítor Maçãs.