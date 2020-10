Ángel Gomes resolve dérbi distrital

Um golo de Ángel Gomes, a mais recente contratação do S.C. Mirandela, fez a diferença e foi decisivo para o triunfo dos alvinegros frente ao G.D. Bragança, no dérbi distrital da jornada 4 da série A do Campeonato de Portugal.

Ángel Gomes entrou aos 72 minutos e aos 80’ apontou de cabeça, após cruzamento de Maranata na esquerda, o único golo do encontro.

No geral o jogo foi equilibrado com o Bragança a superiorizar-se na primeira metade, mas sem oportunidades de golo, e anular a estratégia dos forasteiros. Á equipa de Marco Móbil faltou capacidade para definir no ataque.

Danny foi o homem mais adiantado na linha da frente, apoiado por Hudson na direita e Ruben na esquerda, mas sentiu algumas dificuldades para romper na área adversária.

Quanto ao Mirandela, à semelhança do que tinha acontecido na jornada anterior frente ao Vimioso, apresentou-se melhor na segunda parte fruto das mexidas que o técnico, Rui Eduardo Borges, fez na equipa.

A entrada de Tiago Carneiro deu mais consistência ao meio campo, Ángel Gomes apontou o golo da vitória e Gianluca refrescou a equipa.

Os visitantes tiveram mesmo as melhores oportunidades antes do golo da vitória e só duas grandes defesas de Pedro Fernandes evitaram um resultado mais dilatado. O guarda-redes dos brigantinos travou um cabeceamento de Aliu aos 59’ e desviou o remate de Motty aos 61’.

Com este resultado, o S.C. Mirandela segurou a segunda posição, soma agora 10 pontos a dois do líder Braga B, enquanto o Bragança, que vinha de um triunfo nas Pedras Salgadas, ocupa o sétimo lugar com 4 pontos.

Mirandela aguarda desfecho do processo de Corunha

Para o dérbi com o Grupo Desportivo de Bragança, Rui Eduardo Borges já contou com o capitão, Corunha, mas o clube aguarda pelo desfecho do processo do central relativo ao jogo da Taça de Portugal com o Oleiros, um jogo realizado no dia 11 de Outubro.

Recordamos que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aguarda por esclarecimentos em relação à expulsão do jogador.

Bragança reforçou ataque

O Grupo Desportivo de Bragança conta com uma cara nova no plantel. Trata-se do jovem Reina.

O jogador, de apenas 19 anos, é ponta de lança e chegou na semana passada para ataque dos brigantinos. Reina representou o Gondomar B na época passada e fez formação no Rio Ave.