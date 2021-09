Angélica André participou no Careto´s Swim Challenge

A iniciativa, sem cariz competitivo, organizada pela Master Swim Tours, reuniu cerca de meia centena de nadadores na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros.

A primeira edição do Careto´s Swim Challenge contou com uma presença especial, Angélica André. A nadadora do Real Clube Fluvial Portuense participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi a única portuguesa na modalidade de natação em águas abertas, e conseguiu o 17º lugar na estreia olímpica. “A experiência em Tóquio foi boa. Já participei em campeonatos da Europa e do Mundo, mas nos Jogos Olímpicos foi a primeira vez. Podemos ver outras realidades”, disse a nadadora, de 26 anos.

Sem espaço para grandes convívios nas provas nacionais e internacionais, Angélica André considera importante a organização de eventos como o Careto´s Swim Challenge. “Quando temos uma competição fora, ou até em Portugal, nunca temos muita oportunidade para apreciar o local onde estamos e conviver. Por isso, é um evento diferente e único”.

À prática de desporto os participantes juntam a oportunidade de conhecer novos territórios em família. “Estas pessoas, que estão aqui, gostam de participar, de competir e de juntar o convívio e o turismo. Por isso é que trazemos a família”, destacou Ricardo Fernandes, do Clube de Natação de Valongo.

O Careto´s Swim Challenge foi organizado pela Master Swim Tours e as “condições de excelência da Albufeira do Azubo” para receber provas de natação em águas abertas foram determinantes para a organização investir em Macedo de Cavaleiros. “A água é cristalina, tem condições óptimas e a temperatura é excelente para a prática da modalidade. Eu acho que estão reunidas todas as condições para que estas pessoas, que vieram este fim-de-semana, possam vir novamente a esta região e tragam as suas famílias e amigos”, afirmou Carlos Gonçalves.

Os Caretos de Podence dão nome à actividade e a visita à aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros é obrigatória. Quem por lá passou ficou rendido à localidade. “É uma aldeia mítica da região. Gostámos imenso de saber a história dos Caretos e todos os rituais associados. Fiquei surpreendido com a Igreja local, de 1703. Não imaginativa que num local tão remoto, em relação ao Porto, por exemplo, pudesse haver uma igreja com tanta história”, disse o organizador.

O Careto´s Swim Challenge contou com nadadores de várias idades e já tem um novo encontro marcado para os dias 2 e 3 de Outubro deste ano.