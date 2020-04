António Ramos (AFB): “Só há campeões distritais em competições que terminaram antes de as provas terem sido suspensas”

O presidente da Associação de Futebol de Bragança considera “enganadores” os apoios disponibilizados pela Federação Portuguesa de Futebol aos clubes não profissionais e às associações de futebol para fazer face às dificuldades provocadas pela Covid-19.

Trata-se de um fundo de cerca de seis milhões de euros (mais de um milhão doado pela Selecção Nacional de Futebol e 4,7 disponibilizados pela FPF). “No caso das associações de futebol o valor é de cerca de 60 mil euros para cada uma que terá que ser pago em quatro anos, ou seja, é um empréstimo sem juros”, disse António Ramos.

António Ramos explicou que tinha feito uma proposta “aos restantes presidentes das associações, para apresentar à FPF, que visava a ajuda aos clubes”. “O que eu propus foi um valor de 100 mil euros para cada associação, sendo que 50 mil seriam a fundo perdido e o restante a pagar em quatro anos sem juros. Entretanto, como vários colegas de outras associações têm estabilidade financeira não olharam para a proposta de uma associação que tem dificuldades. Como esta proposta não chegou à federação esta tomou uma decisão”, contou.

Em entrevista à Rádio Brigantia, o presidente da A.F. Bragança não esqueceu os seus filiados que “estão a atravessar dificuldades” e deixou a promessa de ajudar dentro das possibilidades da associação. “Vamos estudar uma forma de os ajudar. Não nos podemos esquecer que antes da pandemia, esta temporada, a associação atribuiu mais de 20 mil euros em subsídios aos clubes”.

Além da questão financeira há ainda muitas incertezas quanto ao futuro das competições. A AFB deu por terminados todos os campeonatos de futebol e futsal de seniores e formação e certo é que não haverá campeões distritais, com excepção das equipas que conseguiram o título antes da pandemia da Covid-19.

“Não vai haver campeões distritais. Só há campeões distritais em competições que terminaram antes de as provas terem sido suspensas, é o caso do futsal feminino, do campeonato de futsal de iniciados, juvenis e juniores. Nos campeonatos que não terminaram não há campeões distritais”.

Não há campeões mas os clubes querem ver o seu mérito reconhecido com a subida aos nacionais. No caso do futebol, o Vimioso liderava a Divisão de Honra Repsol Gás aquando da suspensão da competição e reclama a subida ao Campeonato de Portugal.

António Ramos aguarda por uma decisão da FPF e avança a proposta que está em cima da mesa. “À data da suspensão da prova o que estiver em primeiro lugar é o clube indicado para subir, apesar de não ser campeão, esta é a proposta da FPF. Vamos fazer uma reunião internamente, debater o assunto e ver qual será a melhor solução”.

Todas as associações aguardam por uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol. A reunião para definir a questão da subida dos distritais para o CP e das participações na Taça de Portugal foi adiada para a próxima semana tal como as reuniões relativas ao modelo de subida à 2ª Liga.