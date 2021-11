Associação de Atletismo de Bragança quer aumentar o número de praticantes no atletismo técnico

Dinamizar as pistas de atletismo do distrito de Bragança e apostar nas várias disciplinas da modalidade é o principal objectivo da Associação de Atletismo de Bragança para a nova temporada.

Macedo de Cavaleiros, Vila Flor, Bragança, Mogadouro e Alfândega da Fé têm pista de atletismo, sendo que, actualmente, é em Macedo e Mogadouro que se concentram os pólos de atletismo jovem. “A nossa preocupação não são as provas de estrada e trail, essas já têm bastantes provas, mas sim dar dinâmica às cinco pistas que há no distrito. Vamos conversar com as colectividades locais e as autarquias para dinamizar o atletismo técnico”, referiu Rodolfo Moreno, presidente da Associação de Atletismo de Bragança.

Aumentar o número de atletas jovens também faz parte do plano de intervenção da AAB, mas Rodolfo Morena ressalva que os clubes têm a maior responsabilidade nesse sentido, pois é onde os mais novos iniciam a prática da modalidade antes de chegarem às selecções distritais. “Na questão da formação como é óbvio estamos preocupados, mas é praticamente exclusivo dos clubes. Os clubes têm que ter a preocupação de captar jovens para a formação. Em cada reunião e acção com os clubes procuramos sensibilizar para a necessidade de captar jovens praticantes”.

Para incentivar os mais novos para a prática do atletismo, a AAB tem promovido dois programas da Federação Portuguesa de Atletismo: O “Crianças em Forma”, sem fins competitivos, e o “Viva o Atletismo”.

Calendário definido

Entretanto, a Associação de Atletismo de Bragança já definiu o calendário de provas para a nova temporada.

O Campeonato Distrital de Meia-Maratona passa de uma para duas provas. A primeira realiza-se no próximo dia 11 de Dezembro, em Vimioso, e a segunda no dia 12 de Junho, do próximo ano, em Alfândega, a Meia-Maratona da Cereja.

Quanto ao Campeonato Distrital de Corrida de Montanha vai contar com seis provas e poderá até chegar às sete. A primeira, o Trail da Lombada, está agendada para o dia 30 de Janeiro de 2022.

Já a Taça Distrital de Corrida de Montanha passa a contra com três etapas. O Trail Vales de Vimioso, no dia 12 de Fevereiro, é a primeira do calendário.

Outra novidade são os campeonatos distritais de pista para os escalões de seniores e veteranos, sendo que a primeira prova está agendada para o dia 27 de Março, em Alfândega da Fé.