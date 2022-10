Associação Recreativa Alfandeguense soma primeiro título distrital de Corrida de Montanha

A Associação Recreativa Alfandeguense (ARA) conquistou o primeiro título distrital de Corrida de Montanha, da Associação de Atletismo de Bragança, depois contabilizadas as provas Trail Arribas do Douro, em Sendim, e o Ansiães Douro Trai, em Carrazeda de Ansiães.

É um feito importante para o clube, depois de ter reactivado a secção de atletismo em 2018 e de vários títulos distritais a nível individual. “É o nosso primeiro título colectivo e que muito nos honra. A A.R. Alfandeguense tem um passado áureo no atletismo, na década de 80 e início da década de 90, e este título é importante por essa herança do passado”, disse Rui Gonçalves, responsável pela modalidade na ARA.

A equipa é composta por 22 atletas, mais 18 em relação a 2018, e conta com o treinador Luís Azevedo, “considerado pai do atletismo em Alfândega da Fé”, como destacou Rui Gonçalves, pois foi atleta e técnico nos primórdios da modalidade no concelho.

Quase todos os atletas são veteranos e, à semelhança, dos restantes clubes do distrito, há dificuldades em captar jovens e crianças para o atletismo. “Temos atletas dos 24 aos 65/66 anos, mas há poucos seniores. Jovem só temos o Bruno Videira que agora vai passar a sénior. Temos tido dificuldades em implementar a modalidade nas camadas jovens”.

A falta de recursos humanos, técnicos, para ensinar a modalidade tem sido um entrave e A.R. Alfandeguense já solicitou apoio ao município. A parceria com as escolas também é importante para captar atletas mais jovens e diversificar a oferta desportiva, numa vila onde o futsal já está enraizado. “O futsal já está implementado, mas falta uma modalidade para as raparigas que não gostam de futsal e o atletismo é uma opção. Vamos tentar articular com o Desporto Escolar, mas precisamos de ter duas ou três pessoas que se dediquem e acompanhem os mais novos às provas”, referiu.

Alfândega da Fé conta com duas provas já de referência no calendário distrital e até nacional, o KM Vertical e a Meia-Maratona da Cereja, que já tem data para 2023. A conceituada prova vai realizar-se no dia 4 de Junho.