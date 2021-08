Associações de municípios do distrito apostam em campanha para esterilização gratuita de animais

A Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano está a apostar, pela primeira vez, numa campanha que a sua congénere da Terra Quente já começou, de certa forma, no ano passado. Pelo bem-estar animal, de forma gratuita, estas duas associações estão a apelar à esterilização dos animais de companhia nos concelhos que as integram, considerando a importância que este procedimento tem na diminuição da natalidade de cães e gatos, que directamente se reflecte no controlo do abandono e de animais errantes.

No caso da Terra Fria, esta é uma iniciativa dos municípios de Bragança, Miranda do Douro, Mogadouro, Vinhais e Vimioso, através do canil e gatil Intermunicipal, sediado neste último concelho. Já no caso da Terra Quente, a campanha estende-se a Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor e Mirandela, sendo que é no concelho mirandelense que se encontram as instalações intermunicipais que acolhem os animais abandonados.

A campanha, quer num caso, quer noutro, decorre até ao dia 30 de Setembro e qualquer pessoa pode aderir a esta iniciativa, de forma gratuita, em qualquer uma das clínicas aderentes.

Refira-se ainda que as associações contam com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), que comparticipa a campanha com algum do montante disponibilizado para as esterilizações. Segundo avançou Hugo Trigo, da associação da Terra Fria, o município de Bragança participou com 15 mil euros, os de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso com dez mil e o de Vinhais com sete.

O montante global é de 52 mil euros, um valor que “parece bastante razoável” e “será difícil de esgotar”. Tendo e vista a constante sobrelotação do canil, Hugo Trigo salientou ainda que a campanha é, de facto, “extremamente” importante. “As pessoas nem sempre têm um comportamento mais responsável, acabando por abandonar os animais, que por sua vez contribuem para o aumento da população errante, o que acontece ainda com mais gravidade se não estiverem esterilizados”, rematou.

No caso da Terra Quente, o propósito e funcionamento da campanha é exactamente o mesmo, sendo que no ano passado só se tinha apostado na gratuitidade para os agregados familiares com carências económicas. O secretário-geral desta associação, Manuel Miranda, também destacou que se quer evitar o aumento das ninhadas errantes. “Pretendemos eliminar o abandono e a sobrepopulação animal, evitando o desenvolvimento de infecções graves nos animais, bem como a redução do seu risco de fuga e a agressividade por causa do stress sexual”, referiu.

Ao contrário de Hugo Trigo, que considera a verba bastante grande, por isso, difícil de esgotar, Manuel Miranda prevê outro cenário, já que daquele território têm sido muito procuradas. “Face à elevada adesão que a campanha está a ter, esta pode vir a terminar mais cedo”, esclareceu o secretário-geral da associação da Terra Quente, que conta com uma verba de 50 mil euros.