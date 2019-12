Atleta de Macedo de Cavaleiros no Ranking Nacional da FPA

A atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros conseguiu o feito depois da participação do Torneio de Abertura em Pista da Associação de Atletismo de Bragança, realizado no sábado, em Mogadouro. Margarida Choupina alcançou a marca de 4,92 metros na prova de salto em comprimento.

A prova contou com 20 atletas em representação de cinco clubes (A.A.C. Redondo, A.R. Alfandeguense, Auto-Clube do Nordeste, C.A. Mogadouro e C.A. Macedo de Cavaleiros), nas categorias de benjamins, iniciados, infantis e sub-18.