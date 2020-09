Atleta macedense na Spartan Race em Andorra

O atleta, natural de Macedo de Cavaleiros, superou um duro teste, 60 obstáculos no total, numa prova que contou com cerca de 500 participantes.

Vasco Costa participou individualmente e terminou no nono lugar na prova Ultra em Elite. “É das mais difíceis provas a nível físico como psicológico. Foi muito difícil e o que a torna mais difícil são os diversos obstáculos que têm durante a prova”, cotou o atleta ao Nordeste.

Foi a primeira competição realizada depois do início da pandemia da Covid-19. “Notou-se que as pessoas ainda estão com um pouco de receio, pois confirmadas para participar nesta prova estavam para cima de 800 pessoas”.

Em Portugal as corridas de obstáculos ainda não têm data para o regresso ao contrário de outros países que já retomaram as competições.

Vasco Costa iniciou-se nas corridas de obstáculos em 2017, em Guimarães.

A Spartan Race é considera a mais dura corrida de obstáculos do mundo, com provas físicas e mentais, baseadas em exercícios de treino em equipa.

Foto de Sportograf.com